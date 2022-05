Alumnos donan dinero a su maestra para pagar las quimioterapias de su hijo

México.- Hay varios maestros que dejan huella en sus alumnos debido a su dedicación y trabajo, por lo que muchos de ellos quieren regresarles un poco de lo que hicieron, tal fue el caso de esta profesora, quien recibió una donación importante de dinero por parte de sus estudiantes, esto debido a que no tenía recursos para las quimioterapias de su hijo.

En redes sociales se ha hecho viral la historia de una maestra de español que al dar clases fue sorprendida por sus alumnos. Las imágenes fueron compartidas por la página de Facebook, Findout Media, quien no especificó dónde sucedieron los hechos, pero se sospecha que fue en alguna nación sudamericana.

Alumnos le dan dinero a su maestra para que pague las quimioterapias de su hijo

De acuerdo a lo que deja ver la grabación, que aún no se sabe si es real, los alumnos se encuentran tomando clases con normalidad, sin embargo, después comienzan a salir algunos letreros en las que los estudiantes explican la situación en la que se encuentra la docente.

“Ella es nuestra maestra y su hijo va a morir, le diagnosticaron cáncer y nosotros queremos ayudarla”, se alcanza a leer en una de las cartulinas, que sirvieron de apoyo para contar la historia que se volvió viral en la plataforma propiedad de Meta.

Los alumnos interrumpen la clase y le piden hablar con ella, la maestra acepta y uno de los estudiantes le cubre los ojos, para que todos la comiencen a rodear. De repente una de las jóvenes saca una alcancía de «cochinito» y la coloca en la mesa. Le descubren los ojos a la mujer y ésta ve el objeto en su escritorio, el cual le piden que rompa para que vea la sorpresa.

Al tronar la alcancía, se da cuenta que está repleta de dinero y los alumnos le empiezan a explicar que es para ella, pues de acuerdo con el narrador del video, la profesora requería de recursos para pagar las quimioterapias de su hijo, a quien le habían detectado cáncer.

Aunque han surgido dudas sobre la veracidad del video, ya cuenta con más de 23 millones de reproducciones y 12 mil cometarios en los que destacan la buena acción de los jóvenes. «Son muy pocos los maestros que en verdad, saben ganarse el cariño y respeto de sus alumnos», se puede leer en las reacciones.

Con información de Heraldo de México