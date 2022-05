Alcaldesa presume Lamborghini de 7 millones de pesos en Moroleón y hasta dice que tiene más

México.- Tener un cargo público y a la vez automóviles de lujo puede prestarse a muy malas interpretaciones, ¿no? Así le ha sucedido a la alcaldesa de Moroleón, Guanajuato, Alma Denisse Sánchez Barragán, que ha levantado las sospechas de algunas personas por llegar al trabajo en su despampanante Lamborghini de 7 millones de pesos, y que deja estacionado frente a la Presidencia Municipal de la ciudad.

La alcaldesa de Moroleón por Movimiento Ciudadano confirmó en una entrevista con el periódico AM, que el Lamborghini que apareció fotografiado en redes sociales a las afueras de la Presidencia Municipal de la ciudad sí es suyo, y hasta dijo que no es el único, sino que posee muchos más.

Sin embargo, afirmó que su lujoso auto se lo ha ganado con su trabajo, o el de su familia, y no del erario público, como algunos sospecharon.

“No es algo que la gente sepa que yo oculte”, dijo. “En mi familia somos textileros porque todo el tiempo hemos fabricado ropa, y otro tipo de negocios”, explicó.

De acuerdo con AM, Barragán habló abiertamente de la corrupción y la política cuando se le preguntó de dónde obtuvo el dinero para poder comprar un vehículo de 7 millones de pesos. El diario parafraseó a la alcaldesa que aparentemente explicó que eso es algo que “le pega mucho a los políticos, porque cuando ellos no son nada y llegan a la política se hacen de cosas”. Pero reiteró que ese no es su caso ni el de su familia.

“Yo no tengo nada que ocultar, nosotros hemos tenido automóviles de alta gama, no hace un año, ni dos, sino más años”, comentó.

Alma Denisse es hija de Alma Rosa Barragán Santiago, la candidata del MC por el mismo cargo que fue asesinada durante un mitin por presuntos sicarios del Cártel Jalisco Nueva Generación y el Cártel de Santa Rosa de Lima, en mayo de 2021.

En la misma entrevista Alma Denisse recordó a su madre como una persona trabajadora.

Qué tal el Lamborghini de Alma Denise Sánchez Barragan, alcaldesa de Moroleón, Guanajuato, por Movimiento Ciudadano. ¿Quién pompó? pic.twitter.com/q1yJEqAkBn — Vero Islas (@LOVREGA) May 17, 2022

Con información de Plumas Atomicas