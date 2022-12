Intervalos de chubascos: Baja California, Baja California Sur, Sinaloa y Michoacán.

México registrará temperaturas máximas de hasta 40º C en Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas. En contraste, las mínimas podrían ser de hasta -10º C en zonas montañosas de Baja California, Chihuahua y Durango, y de hasta -5° C en Sonora, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala y Puebla.