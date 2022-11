México.-El combate al robo de hidrocarburos ha sido una de las banderas que la Guardia Nacional (GN) ha ondeado con mayor firmeza en los últimos años, pues son frecuentes los reportes de identificación e inhabilitación de tomas clandestinas en diversas regiones del país.

Sin embargo, en días recientes la labor de esta institución quedó puesta en entredicho debido a un video que circuló en redes sociales en el que supuestos guardias nacionales encontraron a presuntos huachicoleros mientras extraían combustible de manera ilegal y, en lugar de detenerlos, los dejaron ir.

De acuerdo con los usuarios que compartieron el material, este habría sido grabado el pasado jueves 27 de octubre en un terreno del municipio de Tula, Hidalgo, uno de los estados que concentra un alto porcentaje de tomas clandestinas.

En el video de poco más de un minuto de duración se observa el momento en el que cinco hombres encapuchados y con ropa de camuflaje desinstalaron la manguera que habrían utilizado, presuntamente, para extraer combustible.

Un par de sujetos más los esperaban en una camioneta que, instantes después, usaron para huir del lugar. A tan solo unos metros, otro grupo de hombres con el rostro cubierto también se retiraron a bordo de una motocicleta y una camioneta adicional. Todo esto ante la vista de al menos 7 presuntos elementos de la Guardia Nacional, quienes sólo les pidieron que se fueran.

Como podía anticiparse, la grabación despertó el disgusto de las y los usuarios de redes sociales, quienes se lanzaron en contra de la institución castrense por su aparente contribución al robo de hidrocarburos.

“¡Que hermoso video! No Cabe duda que los mexicanos somos muy cooperativos”, “Hasta les ayudaron No fuera ser que se quejaran”, “Deberían de desaparecer a la Guardia Nacional, no sirven para nada, ahí esta la prueba” y “Ahora cualquiera puede robar combustible al cabo que?….. Nomas te dicen ‘retírese joven’ te dan tu beso y abrazo y listo” fueron algunos de los comentarios expuestos por la comunidad internauta, quien no dudó en reflejar su rechazo ante el actuar de los supuestos guardias nacionales.

Pese a que el material audiovisual lleva ya algunos días circulando en las plataformas digitales, la corporación no ha emitido ningún pronunciamiento al respecto para confirmar o desmentir su presencia en el lugar, como suele hacerlo.

Para López y seguidores y no seguidores: El pueblo "bueno" robándose gasolina del pueblo (pemex) con la vigilancia del pueblo "bueno" uniformado (Guardia Nacional y Ejército Mexicano) en Hidalgo, jueves 27 de Octubre de 2022, a plena luz del día. ¿Alguna duda? pic.twitter.com/ANh7JZ9E2a — Miguel Rdz (@miguelr7575) November 2, 2022

