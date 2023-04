México.-En días recientes el caso de Katia Rodríguez ha ganado popularidad en redes sociales, luego de que la activista denunció que su propio hijo de 19 años, Santiago, intentó asesinarla hace unos meses a las afueras de su casa en Jalisco. Ahora, nuevas imágenes muestran el momento exacto de la brutal agresión en contra de la también abogada, la cual fue apuñalada en, al menos, cinco ocasiones. Los hechos violentos ocurrieron el 15 de febrero y este miércoles un juez determinará si el joven obtendrá su libertad o permanecerá en prisión por este crimen.

En el video, difundido por Katia, se observa a la activista tirada sobre el pavimento de la calle, mientras grita por auxilio y pide que alguien detenga a su hijo, quien se encuentra de pie al lado de un automóvil color blanco. En entrevista para El Heraldo Digital, la también abogada comentó que la policía tardó en llegar una hora, mientras que la ambulancia que le brindó primeros auxilios demoró media hora más; en este lapso de tiempo, Santiago impidió que los vecinos se acercaran a su madre y algunos de ellos fueron amenazados por el joven, quien en todo momento tenía un cuchillo a su alcance.

“Yo perdí el conocimiento, por eso pensé que el ataque había durado media hora, o menos, pero no”, dijo Katia para este medio. Agregó que testigos que presenciaron los hechos pensaban que ella estaba muerta, porque ya no reaccionaba. “Varias personas vieron que mi hijo me llevaba como muñeca de trapo, jalándome por los pelos y me arrastró por la calle mientras amedrentaba a las personas que estaban cerca de la casa. Él me arrastró del cabello, toda doblada y me lastimó las rótulas cuando le decía a los vecinos que los iba a matar”.

De igual manera, la activista recordó los angustiantes momentos que vivió mientras estaba en el suelo desangrándose. “Yo sentía que me estaba ahogando. No sabía que mi pulmón estaba perforado. Sentía que se me acababa la respiración, por lo que me trataba de mover para intentar seguir respirando. Al día siguiente me explicaron lo que pasó y lo de mi pulmón. El grito que se escucha en el video es un grito de que yo estaba pidiendo clemencia, que lo agarraran y que se lo llevaran”, comentó Katia.

Otro video muestra a su hijo escapando

En otra de las grabaciones que Katia compartió con El Heraldo Digital se observa a su hijo Santiago tratando de escapar de la policía. En las imágenes, la activista aparece en el suelo, aparentemente sin conocimiento, mientras que su hijo se esconde detrás de un auto color blanco. Sin embargo, cuando el joven se percata de la presencia de los policías intenta huir caminando en sentido contrario.

En el clip se aprecia que el joven pasa al lado de su madre, quien yace en el piso, sin siquiera voltear a verla, esto mientras los uniformados se acercan a la escena. De acuerdo con Katia, su hijo trató de escapar caminando hacía el lado contrario de la calle, pero al final de la vialidad ya habían policías, quienes efectuaron la detención. Cabe mencionar que, según la abogada, su hijo no soltó el cuchillo que llevaba en ningún momento.

“Dicen que él no intentó matarme, pero entonces por qué no me ayudó, si yo estaba desangrándome. Yo llevaba rato ahí desangrándome y él no me ayudó nada, hizo la omisión de auxilio. Si él no me hubiera querido matar por qué no pidió una ambulancia, por qué dejó que casi muriera. El pasó a mi lado caminando, sin voltear a verme, como si yo fuera una piedra o una cosa”.

Los videos de la agresión en contra de Katia se hicieron públicos la mañana de este miércoles a pocas horas de que de inicio la audiencia donde Santiago podría quedar en libertad. La activista ha denunciado, en sus redes sociales, que los magistrados de la Segunda Sala Penal de Jalisco reclasificaron el delito de su hijo, pasando de tentativa de feminicidio a lesiones clasificadas, por lo que ahora será un juez quien determine lo que ocurrirá con el joven agresor.