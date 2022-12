Algunos de los factores que amenazan al ajolote son:

La urbanización

La introducción de especies exóticas

Mala calidad de agua.

“Cuando yo llegué, hace como 30 años, el agua era un poco más clara y sí se alcanzaban a ver los ajolotes. A raíz de que se fue poblando esto, el agua se fue ensuciando más y el ajolote fue perdiendo su hábitat, por el agua sucia y por la tilapia que se las come, por eso se extinguió”, dijo el productor de Nochebuenas, Ángel Vázquez.

Para revertir el peligro de extinción, el Laboratorio de Restauración Ecológica cuenta con una colonia de ajolotes reproductores y otra de exploradores en Ciudad Universitaria, quienes cuidaron ejemplares que serán liberados en las chinampa-refugio.

En el proyecto también participan chinamperos y productores de flores de Xochimilco, quienes buscan generar una buena convivencia y prácticas agrícolas en el ecosistema, a través de plantas en la entrada en la boca de los canales, quienes actúan como biofiltros, generando un buen hogar para los ejemplares.

“Los refugios son un proyecto que hicimos hace tiempo con los chinamperos. Es un canal alrededor de las chinampas dónde trabajan estos chinamperos, que tienen filtros, que evitan que entren las carpas y las tilapias, y mejoran la calidad del agua. Se puede dar la vida del hábitat de lo que era Xochimilco antes, se ven los ajolotes, los insectos, los charales y los acociles, para hacer esos refugios se necesita dinero y mucho trabajo de los chinamperos, necesitamos darles un incentivo económico”, dijo Luis Zambrano.

No obstante, la manutención de las colonias de ajolotes en Ciudad Universitaria y el proyecto Chinampa-refugio requieren una fuerte inversión, por lo que el laboratorio lanzó la campaña Adopta un ajolote o AdoptAxolot, con la misión de recaudar de 50 mil a 3 millones de pesos y así seguir con la conservación de los ejemplares.

¿Cómo puedo adoptar un ajolote?

La campaña de adopción de ajolotes busca recolectar recursos que permitan mantener las colonias e investigar la visibilidad del repoblamiento de la especie en las chinampas refugios, para que más productores del lugar se sumen al proyecto y llegar a 400 refugios.

“Vamos a liberar dentro de los refugios ajolotes y los vamos a estar siguiendo. Si uno adopta un ajolote que se va de explorador, puede saber si su ajolote está muy bien en ese refugio y si se puede reproducir”.

La adopción de los ajolotes tiene diversos precios:

Con 200 pesos, el interesado puede invitar a cenar a un ajolote

Con mil pesos, se puede tunear su casa

Por 600 pesos se puede adoptar un ajolote o adoptar su casa (7 mil 200 pesos por año).

Dependiendo la aportación, el interesado podrá inclusive ponerle un nombre al ejemplar y realizarle visitas personalizadas a la colonia o chinampas-refugio en Xochimilco.

Las personas interesadas en adoptar un ajolote lo pueden hacer en los siguientes sitios:

Restauracionecologica.org

Tiendaenlinea.unam.mx

Al adoptar alguno de los 140 ajolotes de la colonia, es posible saber de qué ejemplar se trata, ya que el Instituto de Biología envía un carnet a los adoptantes, en el que se incluyen el número de chip del ejemplar y su fotografía. Cada uno de los ejemplares recibe atención especializada, para asegurar su bienestar.

“Nosotros realizamos constantemente cambios de agua, limpiezas y desinfecciones, es decir, pues no se puede mantener el agua sucia, también se les toman los parámetros de PH y amoníaco, y la temperatura del agua se almacena previamente; se les da alimento vivo para que no pierdan esta habilidad de caza y también en ocasiones se les llega a dar acocil”, comentó Joana Fernández, asistente del laboratorio.

El doctor Zambrano aseguró que no se debe permitir que el ajolote desaparezca, debido a que es parte de la cultura mexicana y de la biodiversidad del país.

