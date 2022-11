Intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes: Nuevo León, Puebla, Veracruz, Oaxaca y Campeche.

México registrará temperaturas máximas de hasta 40º C en Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas, y de hasta 35º C en Sinaloa, Campeche, Yucatán. En contraste, las mínimas podrían ser de hasta -10º C en Chihuahua y Durango, y de hasta -5° C en Sonora, Coahuila y Zacatecas.

Pronóstico por regiones:

Valle de México: Cielo con nubosidad dispersa y ambiente fresco por la mañana, siendo frío y con bancos de niebla en zonas altas del Estado de México y de la Ciudad de México. Por la tarde, incremento de nubosidad con probabilidad de chubascos, descargas eléctricas y posible caída de granizo en la Ciudad de México y el Estado de México.

Para la Ciudad de México, se pronostica temperatura mínima de 10 a 12 °C y máxima de 22 a 24 °C. Para la capital del Estado de México, temperatura mínima de 5 a 7 °C y máxima de 17 a 19 °C.

Península de Baja California: Cielo despejado en Baja California y parcialmente nublado en Baja California Sur, sin lluvia en la región. Ambiente fresco por la mañana, así como muy frío y con posibles heladas en zonas serranas del norte de Baja California. Por la tarde, ambiente templado en Baja California y cálido en Baja California Sur.

Pacífico Norte: Cielo parcialmente nublado y sin lluvias en Sonora, y medio nublado con probabilidad de lluvias aisladas en Sinaloa. Ambiente fresco por la mañana, frío en zonas serranas y muy frío en el noreste de Sonora. Además, ambiente templado en zonas costeras. Por la tarde, ambiente templado a cálido.

Pacífico Centro: Cielo medio nublado durante el día con probabilidad de chubascos en Jalisco, Colima y Michoacán y sin lluvia en Nayarit. Ambiente fresco por la mañana y frío con posibles heladas en zonas serranas de Jalisco y Michoacán. Por la tarde, ambiente cálido a caluroso.

Pacífico Sur: Cielo medio nublado a nublado con probabilidad de lluvias puntuales intensas en zonas de Chiapas; puntuales fuertes en Oaxaca; así como chubascos en Guerrero. Ambiente templado por la mañana, siendo fresco y con bancos de niebla en zonas serranas de Oaxaca y Chiapas; así como cálido a caluroso en zonas costeras por la tarde. Evento de “Norte”.

Golfo de México: Cielo nublado durante el día con probabilidad de lluvias por la mañana. Bancos de niebla en zonas altas de Veracruz y Tabasco. Por la tarde, se prevén lluvias puntuales intensas en Tabasco; lluvias muy fuertes en Tamaulipas; y fuertes en Veracruz. Ambiente fresco por la mañana y frío en zonas altas de Veracruz y Tamaulipas. Por la tarde, ambiente templado, siendo cálido en Tabasco. Evento de “Norte”.

Península de Yucatán: Cielo nublado durante el día con probabilidad de lluvias puntuales muy fuertes en Yucatán y Quintana Roo, además de lluvias fuertes en Campeche. Ambiente templado por la mañana y cálido por la tarde.

Mesa del Norte: Cielo medio nublado a nublado durante el día, con bancos de niebla por la mañana. Por la tarde, se pronostican lluvias puntuales fuertes en Nuevo León, chubascos en Chihuahua, Durango, Coahuila y San Luis Potosí, así como lluvias aisladas en Zacatecas. Ambiente matutino fresco, siendo frío a muy frío en zonas serranas, además de gélido en sierras de Chihuahua, y Durango. Por la tarde, ambiente templado, manteniéndose frío en zonas de Coahuila y Nuevo León. Probabilidad de caída de aguanieve o nieve en sierras de Chihuahua, Durango y Coahuila.

Mesa Central: Cielo medio nublado a nublado con bancos de niebla en zonas serranas. Por la tarde, lluvias puntuales fuertes en Puebla e intervalos de chubascos en Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala y Morelos. Ambiente fresco por la mañana, y frío con posibles heladas en sierras de Guanajuato, Tlaxcala, Puebla e Hidalgo.

