México.-Ante la crisis sanitaria por la pandemia de covid-19 en todo México, varios adultos mayores que laboraban como empacadores o ‘cerillitos’ en cajas de cobro de supermercados se han visto afectados económicamente durante esta emergencia.

Ante ello, varios han decidido salir a las calles a pedir limosna, porque la ayuda que sus empresas comerciales les dieron desde el inicio de la pandemia, la han dejado de percibir desde hace más de nueve meses.

Tal es el caso de Doña Isabel Rubalcaba, una mujer de 67 años de edad, que trabajaba como empacadora en un Soriana cerca de su casa. Diario sale de su vivienda cerca del metro Rosario desde las nueve de la mañana y en punto de las diez, llega a la Avenida Paseo de la Reforma con esquina Avenida Juárez, en la alcaldía Cuauhtémoc, de la Ciudad de México para estirar un palo de al menos 50 centímetros unido a una bolsita de tela para pedir limosna a los carros que se detienen en el semáforo de esa calle principal.

Por lo que MILENIO contactó a la empresa Soriana, y no se tuvo respuesta por parte de algún vocero. Sin embargo, Isabel sale siempre con la esperanza de poder recolectar al menos 150 pesos diarios para pagar sus servicios domésticos y juntar para pagar también su préstamo de INFONAVIT.

«Mis hijos no saben que estoy aquí. Y no les quiero decir, porque no quiero darles molestias, y más en esta situación sanitaria», exaltó.

En la otra esquina, cerca de La Torre del Caballito, se encuentra su compañero de otra empresa , Don Mario, que con 68 años, sale a pedir limosna porque que desde marzo del 2020 no ha podido pagar la renta de su casa, teme que lo corran sin piedad.

«Desde el inicio de la contingencia, en Walmart de México y Centroamérica hemos implementado todas las medidas necesarias para colaborar en la prevención de contagio del virus covid-19. En el caso de nuestras tiendas de autoservicio, para el área de cajas en particular en donde es importante tener un mayor control del flujo de personas, hemos decidido extender por tiempo indefinido la medida que con anterioridad dimos a conocer de continuar sin la presencia de adultos mayores y jóvenes que apoyan como empacadores voluntarios en nuestras tiendas», detallaron a MILENIO.

Igual que Isabel, Don Mario utiliza una vara para pedir su limosna, por lo que también pide a las autoridades capitalinas, que los apoyen durante esta emergencia sanitaria.

