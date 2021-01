México.- Una mujer habría abandonado a su madre de la tercera edad en un terreno baldío, con ayuda de su tío y hermano de la víctima, en el municipio de Papalotla, Tlaxcala. Al ser rescatada por policías en la Séptima Sección de Los Reyes, ya presentaba síntomas de hipotermia debido a la exposición al frío.

Sin embargo, familiares de la víctima, afirman que desapareció durante la mañana del sábado 16 de enero en la comunidad de San Lorenzo Almecatla, Puebla, por lo que en redes sociales comenzaron su búsqueda tras reportarla como desaparecida a las autoridades.

El medio Alerta Vigilante recupera una captura donde aprecia que los familiares de la mujer de la tercera edad, preguntan si alguien la ha visto: “me avisaron que se salió y no saben dónde está”, señala el mensaje, donde se explica que la mujer sufrió un infarto cerebral y por ende, ya no habla y no camina bien, incluso proporciona dos números de teléfono.

El hallazgo de la mujer se produjo alrededor de las 11 de la mañana por la Policía Municipal de Papalotla, Tlaxcala, cuyos agentes entregaron a la mujer de la tercera edad a sus familiares. Aunque en redes sociales, algunos usuarios afirmaron que habría sido la propia familia quien la abandonó.

😡 Una abuelita fue abandonada por su hija y su hermano en un terreno baldío, en la 7a sección Los Reyes, en Papalotla, #Tlaxcala; la señora fue rescatada por policías y atendida pues ya presentaba síntomas de hipotermia. pic.twitter.com/hN9oS5ry0o — Arturo Luna Silva (@ALunaSilva) January 17, 2021

Fuente ADN 40