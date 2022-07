Abuela pide justicia por muerte de su nieta de 10 años; su padrastro es el principal sospechoso

México.- Diana Herrera pide justicia para su nieta, una niña de 10 años, quién el pasado 28 de junio murió y el principal sospechoso es su padrastro, que actualmente se encuentra prófugo.

En febrero de 2022, Adán Barranco Osnaya de 41 años, chofer de la Ruta 5 en Álvaro Obregón decidió llevarse a vivir con él a su pareja Liliana Ivette Ruíz Herrera, de 25 años, junto a la pequeña Lesly de 10 años, a una casa propiedad de su mamá.

Todo transcurría normal, pero al paso de unas semanas la señora Diana Herrera comenzó a perder todo tipo de comunicación con su hija Liliana, quien comenzó a eliminar sus redes sociales y su número telefónico, por lo que inició una búsqueda de su hija y su nieta en el domicilio ubicado en la calle Veracruzanos 26 de la Colonia Arturo Martínez en la alcaldía Álvaro Obregón, sin tener éxito.

La señora Diana contó para TELEDIARIO que en varias ocasiones acudió a buscarlo al paradero de Tacubaya dónde le informaron que ya no trabajaba en el transporte.

Al paso de 4 meses la mujer recibió una llamada del Hospital Infantil de Tacubaya el 28 de junio, donde le informaron el fallecimiento de su nieta Lesly de tan solo 10 años.

Según los datos que la fiscalía le proporcionó, en las primeras investigaciones le informaron que la muerte de la menor pudo ser a causa de golpes, pues mostraba rastros de violencia física y marcas que indicarían pudo haber estado amarrada algunos días.

“Estoy destrozada no lo puedo creer mi nieta era un ángel que no merecía ser tratado así, alguien indefenso, no tienen perdón de Dios”

De su hija Liliana perdió por varios días comunicación con ella, mientras que se presume que Adán se esconde en el norte del país incluso con intenciones de huir a Estados Unidos.

Diana contó que ya existe una carpeta de investigación por parte de la Fiscalía de Investigación territorial tipificado como homicidio culposo, en lo que avanzan las investigaciones para clasificarlo como feminicidio, además que la orden de aprehensión contra Adán ya está en proceso.

Lo último que la fiscalía pudo proporcionar es que la mamá de la menor ya se habría presentado para rendir su declaración, mientras que la abuela de la menor fallecida, explica que de existir complicidad de su hija solicitará también rendir cuentas ante las autoridades por el fallecimiento de la pequeña Lesly de 10 años.

Con información de Telediario