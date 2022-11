La Embajada de los Estados Unidos dice que está monitoreando la investigación de las muertes, pero hasta el momento no se ha proporcionado información.

El novio de Florence dijo que estuvo hablando por teléfono con ella la noche del 30 de octubre y ella le dijo que no se sentía bien, que algo no andaba bien. Su llamada fue desconectada, y cuando no pudo volver a comunicarse con ella, llamó al anfitrión de Airbnb para solicitar un control de bienestar. Las autoridades encontraron a los tres muertos.