Los Ángeles, California.– La actriz estadounidense Anne Schedeen, recordada por interpretar a Kate Tanner en la icónica serie de televisión ALF, falleció a los 77 años de edad, según confirmaron sus familiares a través de una publicación realizada el pasado 14 de junio de 2026 en su página oficial de Facebook.

La noticia fue acompañada por un emotivo mensaje en el que sus seres queridos señalaron que la actriz “partió en paz” y destacaron el legado que dejó tanto en el ámbito artístico como personal. En el comunicado resaltaron su creatividad, sentido del humor, amor por su familia, su pasión por los animales y su interés por apoyar causas sociales. Además, solicitaron que quienes deseen honrar su memoria realicen donaciones a Habitat for Humanity, organización que apoyaba activamente.

Hasta el momento, no se han dado a conocer las causas de su fallecimiento. Nacida como Luanne Ruth Schedeen el 8 de enero de 1949 en Portland, Oregón, inició su carrera artística desde temprana edad y posteriormente desarrolló una extensa trayectoria en televisión y cine. Participó en producciones como La mujer biónica, The Incredible Hulk, Cheers, Magnum P.I., Se ha escrito un crimen y Judging Amy, además de diversas películas durante las décadas de 1970 y 1980.

Sin embargo, su papel más recordado fue el de Kate Tanner, la madre de familia que junto a su esposo Willie y sus hijos acogía al carismático extraterrestre ALF. La serie, transmitida por la cadena NBC entre 1986 y 1990, se convirtió en un fenómeno televisivo internacional y marcó a toda una generación de espectadores. Schedeen permaneció durante las cuatro temporadas del programa, consolidándose como uno de los personajes más queridos de la producción.

La actriz deja a su esposo Christopher Barrett, con quien compartió más de 55 años de matrimonio, así como a su hija, familiares cercanos y sus mascotas rescatadas. Tras conocerse la noticia, miles de seguidores han inundado las redes sociales con mensajes de despedida, recordando con cariño a la actriz que dio vida a la entrañable madre de la familia Tanner. Su fallecimiento representa una nueva pérdida para el elenco de ALF, que en años recientes también despidió a otros integrantes emblemáticos de la serie.