Ciudad Juárez, México. Una gran muestra de resiliencia y esperanza se registró en el Hospital General de Zona número 66 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), luego de que una menor de edad lograra superar una de las batallas de salud más complejas a las que se puede enfrentar el ser humano.

Se trata de Emma Victoria, una menor de tan solo 7 años de edad, quien de manera oficial fue declarada libre de cáncer por el personal médico de la institución pública. El acontecimiento fue celebrado por familiares, enfermeros y médicos especialistas, quienes acompañaron a la infante durante todo su proceso terapéutico.

Este tipo de situacíones brinda un contrapeso positivo frente a las recurrentes críticas de la opinión pública hacia el sistema de salud en las calles y dependencias del país, destacando el profesionalismo y el éxito de los tratamientos oncológicos cuando se logra rescatar la vida de un paciente en condiciones de vulnerabilidad.

La menor abandonó las instalaciones del centro hospitalario entre muestras de afecto y felicitaciones por parte de la comunidad médica, marcando un precedente de éxito frente a padecimientos de gravedad que en otras circunstancias derivan de manera trágica en el deceso o la mu.rte de los afectados.