CIUDAD JUÁREZ, Chihuahua. Una intensa movilización policiaca se registró durante la noche del pasado domingo tras el hallazgo del cuerpo sin vida de un hombre, el cual ya presentaba un avanzado estado de descomposición. Los hechos ocurrieron en el interior de un establecimiento de autopartes usadas denominado “Yonke Ponchos”, ubicado sobre las inmediaciones del periférico Camino Real, a la altura de la colonia Granjas Unidas.

Elementos de la Policía Municipal acudieron al sitio para confirmar el reporte ciudadano y, tras corroborar el deceso de la persona, procedieron a asegurar la escena. Posteriormente, agentes de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua arribaron al negocio para dar inicio a las diligencias pertinentes y levantar los primeros indicios del caso.