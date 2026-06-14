Ciudad Juárez, Chihuahua.- Un despliegue de seguridad se registró tras el hallazgo de un cuerpo sin vida en avanzado estado de descomposición. Los hechos ocurrieron en una zona de cerros ubicada en las inmediaciones de la colonia Granjas Unidas.

El reporte policial indica que la localización de la víctima se efectuó sobre el periférico Camino Real, en un punto cercano al sitio conocido popularmente como la casa de Don Rayo. Las autoridades informaron que la persona fallecida se encontraba en posición boca abajo al momento de ser descubierta.

Elementos de seguridad que resguardaron la escena señalaron que, a primera vista, no se apreciaban huellas de violencia explícitas en el resto del cuerpo, a excepción de un golpe contundente en la región de la cabeza.

Personal del Servicio Médico Forense acudió al lugar de los hechos para proceder con el levantamiento del ca.dáver y su posterior traslado a las instalaciones del laboratorio correspondiente. En dicho lugar se le practicará la necropsia de ley, procedimiento con el cual las autoridades buscan determinar la identidad de la persona, así como las causas exactas que provocaron su mu.rte.