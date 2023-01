Ciudad Juárez.- Ayer martes se se localizo los cuerpos sin vida de Maribel García Trevizo y Janeth Gabriela López Pedroza, de 24 y 26 años de edad, respectivamente, en una vivienda de la colonia Parajes del Sur.

Las jovencitas de 24 y 26 años contaban con reporte de desaparición del día 4 de enero del 2023, ambas tras salir de su vivienda en la colonia Parajes del Sur.

Una de las jóvenes publico en sus redes sociales el 3 de agosto de 2022, Janeth, publicó un video de un poema en su cuenta de TikTok en el cual se puede escuchar lo siguiente:

«Si mañana no regreso búsquenme en el cielo, me verás en las estrellas, en Saturno y tus anhelos. Si mañana no regreso cuiden mucho a mis personas, que no lloren demasiado, abrácenlas si se desmoronan. Si mañana no regreso quémenlo todo por mí, te prometo que luché, así siempre yo viví. No sé qué va a pasar, no sé si mi historia podré yo contar, pero si mañana no regreso ayúdame a cambiar a esta sociedad que por ser mujer…termina de pronto el video».