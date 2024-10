El invierno 2024-2025 en México promete ser más riguroso de lo habitual, con la llegada de 48 frentes fríos y hasta 7 tormentas invernales según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), así que nuestra ciudad no se queda fuera de las zonas.

Las bajas temperaturas se harán sentir principalmente en los meses de diciembre y enero, cuando se espera que el frío sea más intenso.

Las zonas más afectadas incluirán los estados de Chihuahua, Durango, Zacatecas, Coahuila, Hidalgo, Aguascalientes, Tlaxcala y el Estado de México, donde las temperaturas bajo cero y posibles nevadas podrían complicar la vida cotidiana.

¿Va a nevar en el invierno 2024-2025?

Los frentes fríos y tormentas invernales que se pronostican para este invierno traen consigo la posibilidad de nieve o aguanieve, especialmente en las regiones montañosas del norte y centro del país.

La primera tormenta invernal se espera en noviembre, aunque su intensidad y extensión exacta aún están por determinarse.

Es recomendable mantenerse al tanto de los comunicados meteorológicos para saber con mayor certeza qué esperar en las próximas semanas.

Recomendaciones del gobierno para protegerse del frío

El gobierno de México, a través de la Secretaría de Salud y la Protección Civil, ha emitido varias recomendaciones para enfrentar la temporada invernal:

Abrígate bien: Usa varias capas de ropa, preferentemente de materiales como lana o algodón, que ayuden a retener el calor. No olvides proteger manos, cabeza y pies con guantes, gorros y calcetines gruesos.

Evita cambios bruscos de temperatura: Al salir de un lugar caliente, cubre tu boca y nariz para no inhalar aire frío de golpe. Si es posible, permanece en casa durante los días más fríos​.

Alimentación saludable: Consumir frutas y verduras ricas en vitamina C, como naranjas, guayabas y brócoli, ayuda a reforzar el sistema inmunológico. También es recomendable beber líquidos calientes para mantener el cuerpo hidratado y caliente.

Precaución con los calentadores: Si utilizas estufas de gas, carbón o anafres, asegúrate de que la habitación esté bien ventilada para evitar intoxicaciones por monóxido de carbono​.

Mantén el hogar abrigado: Cierra las puertas y ventanas para evitar la entrada de aire frío y usa cortinas gruesas para conservar el calor.