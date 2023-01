Los detenidos con las armas de fuego fueron identificados como Édgar Alejandro C. C. de 31 años de edad originario de Villa Ahumada, Raúl L. G. de 39 años de edad originario de Casas Grandes y un menor de 16 años de edad de siglas J. C. R. C.

Los 3 detenidos fueron llevados a la sede en Ciudad Juárez de la Fiscalía General de la República (FGR) para ser puestos a disposición del agente del Ministerio Público por Violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.