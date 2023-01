Durante la inspección se localizaron dentro del vehiculo un rifle de repetición Remington calibre .270 WIN, un rifle de repetición Remington calibre 30-06 Springfield con un cargador abastecido con 20 cartuchos útiles y un rifle de repetición Weatherby calibre .270 WIN con un cargador abastecido con 13 cartuchos útiles.

Los detenidos con las armas de fuego fueron identificados como Édgar Alejandro C. C. de 31 años de edad originario de Villa Ahumada, Raúl L. G. de 39 años de edad originario de Casas Grandes y el menor de 16 años de edad de siglas J. C. R. C.

Los 3 detenidos fueron llevados a la sede en Ciudad Juárez de la Fiscalía General de la República (FGR) para ser puestos a disposición del agente del Ministerio Público por Violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

Con Información de Comunicado