Ciudad Juárez.-Otros dos involucrados se encuentran vinculados a proceso; el próximo 18 de abril se definirá su situación jurídica

Mediante técnicas y protocolos de investigación para la búsqueda de personas prófugas de la justicia, elementos de la Agencia Estatal de Investigación detuvieron en Ciudad Juárez a Raúl Maximiliano B. C., por su presunta responsabilidad en el delito de homicidio calificado cometido en perjuicio de un hombre.

De acuerdo con la investigación a cargo de personal de la Fiscalía de Distrito Zona Norte, el imputado participó en el crimen ocurrido el 15 de noviembre del 2022 al interior de un domicilio ubicado en la calle Hiperión de la colonia en Satélite en Ciudad Juárez.

Cabe mencionar que la víctima fue localizada al día siguiente, abandonado dentro de un contenedor en el cruce de las calles Marte y Júpiter, por lo que personal del Servicio Médico Forense trasladó el cuerpo a los laboratorios para los análisis en materia pericial y la necropsia de ley.

El agente del Ministerio Público de la Unidad de Delitos Contra la Vida dirigió las indagatorias, obteniendo de un Juez de Control una orden de aprehensión, que llevó a la captura del imputado a la altura del cruce de las calles Tuna y Cártamo, de la colonia El Granjero.

Esta representación social le formuló imputación ante el órgano jurisdiccional correspondiente, quien le impuso la prisión preventiva y la situación jurídica se definirá el próximo 18 de abril en la audiencia vinculación o no a proceso penal.

Cabe mencionar que Raúl Maximiliano B. C., es la tercera persona aprehendida bajo la misma causa penal, hechos por los que ya enfrentan proceso en prisión Elsa Lorena R. C., y Eduardo Fabián G. C., tras ser vinculados por el delito de homicidio calificado.

Con Información de Agencia