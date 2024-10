Ciudad Juárez.- La mujer fue identificada como Aidé “N”, y era la propietaria del bar Cabaret VIP, ubicado en la avenida Ramón Rayón, por lo que realizo varias transmisiones en vivo en diferentes redes sociales.

“Sí necesito chavas responsables, porque a la mayoría las enseño a trabajar y cría cuervos que te sacarán los ojos. Bonitas, chavalitas.

A una barra no se contrata a cualquiera, tienes más o menos que ser buena onda, bonita, no muy grande, no muy gorda, no muy flaca, muchos dicen que es el trabajo fácil…es el trabajo más difícil, para empezar en una barra no puede trabajar cualquiera, al menos no en la mía”