El caso de la niña Sofía Delgado Zúñiga, menor asesinada dentro de una veterinaria en Colombia, continúa indignando a los habitantes del municipio de Valle del Cauca. Ahora, salieron a la luz las primeras declaraciones de la actual pareja sentimental de Brayan Campo, asesino de la pequeña de tan solo 12 años de edad. La mujer, identificada como Evelyn Rodas, utilizó sus redes sociales para lanzar un fuerte mensaje, asegurando que – pese a las acusaciones en su contra – «saldrá victoriosa».

Las palabras de Evelyn Rodas causaron una fuerte indignación entre los habitantes de Valle del Cauca, quienes se lanzaron contra ella por el mensaje que escribió en sus redes sociales. Fue en su cuenta de Facebook que la actual pareja de Brayan Campo acusó a la población por juzgarla sin conocer la historia completa. Además, en el mismo mensaje, la mujer dio a entender que ella también fue víctima de Brayan, quien supuestamente abusó sexualmente de ella y la retenía con amenazas de muerte.

La esposa del asesino de la niña Sofía asegura que también fue víctima

«Nadie sabe la gotera de la casa ajena. Las personas solo juzgan y no se preguntan si yo fui violada en algún momento. Las personas juzgan y no saben si yo viví bajo amenazas. Las personas solo juzgan y no saben si fui maltratada. Las personas solo juzgan y no saben si yo tenía conocimiento de que había pasado en esa veterinaria. A veces tenemos muy poca empatía, pero agradecida siempre. Arriba hay un Dios y yo de esta salgo victoriosa», escribió Evelyn en redes sociales.

Cabe mencionar que Evelyn Rodas fue detenida junto con Brayan Campo por el homicidio de la niña Sofía Delgado. Sin embargo, horas después de su arresto, ella quedó en libertad, mientras que su pareja continúa preso, luego de que él mismo confesó el feminicidio de la menor. No obstante, la liberación de la mujer ha causado molestia entre vecinos y familiares de la niña, quienes piden que las autoridades investiguen si la esposa del asesino estaba involucrada, o no, en el homicidio de la menor de edad.

Padre de Sofía Delgado asegura que habló con la esposa del asesino

El homicida de la niña sigue detenido. Foto: especial.

En entrevista con medios de comunicación colombianos, el padre de Sofía, Cristian Delgado, comentó que él llegó a intercambiar palabras con Evelyn, quien incluso compartía las fichas de búsqueda de la menor de edad: «nosotros a ella le preguntamos si sabía algo de la niña y nunca decía nada, que no sabía nada, que no la había visto. Sinceramente aterrados cuando dijeron que era de aquí, de la comunidad», sentenció el hombre al ser cuestionado sobre la actitud de la esposa del asesino.

El padre de la menor agregó que nunca tuvo relación cercana con la esposa de Campo. Finalmente, ha mandado un contundente mensaje a las autoridades de Valle del Cauca, con el objetivo de exigir que el caso no quede impune: «personas así no merecen estar en libertad, quienes le hagan daño a los niños. Hay demasiados niños que están al temor de alguna cosa que les pueda pasar», puntualizó.