Ciudad Juárez, Chihuahua.– Un joven perdió la vida la noche de este viernes tras ser víctima de un ataque armado directo cuando se encontraba en el cruce de las calles Valle de las Peñas y Valle de Abajo, hecho que generó una fuerte movilización de corporaciones policiacas y cuerpos de emergencia.

De acuerdo con información preliminar recabada por las autoridades, la víctima acababa de salir de un velorio que se realizaba en una vivienda del sector. Cuando se disponía a abordar un vehículo, un sujeto desconocido se aproximó y, sin mediar palabra, le disparó en repetidas ocasiones para posteriormente escapar del lugar con rumbo desconocido.

Los residentes de la zona escucharon las múltiples detonaciones y salieron de sus domicilios para intentar auxiliar al joven, al tiempo que realizaron llamadas al número de emergencias 911 para solicitar la presencia de paramédicos y elementos de seguridad.

Minutos después arribaron cuerpos de rescate; sin embargo, los paramédicos confirmaron que la víctima ya no contaba con signos vitales debido a la gravedad de las heridas provocadas por los impactos de arma de fuego. La escena fue acordonada por agentes de las distintas corporaciones para preservar evidencias.

Personal de la Fiscalía General del Estado y de Servicios Periciales se encargó del levantamiento del cuerpo y del procesamiento de la escena. Hasta el momento no se ha informado sobre personas detenidas y las autoridades mantienen abierta la carpeta de investigación para esclarecer el móvil del crimen e identificar al responsable.