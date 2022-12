Hablaremos y si todo va bien, volveremos y todo será como antes. Lo amo y ya lo he perdonado.

Se refirió a la disputa que se presentó el día de la tragedia.

Peleamos por conversaciones que leí en su teléfono celular. Ese día lo provoqué mucho. Amenacé con denunciarlo a la policía por violación. Y por eso disparó (…) Nunca me había agredido, siempre fue muy bueno conmigo y ya pagó por su error. De todos los hombres que tuve, fue uno de los mejores. No puedo quejarme, él no es una mala persona.

Los comentarios no se hicieron esperar por parte de los internautas.

“Cuando crean que tienen una relación tóxica, lean el caso de Micheli Schlosser”, “La bala que le quedó alojada en el cerebro la dejó loca o la puso bruta” y “Está viva de milagro y tiene tan poca autoestima que vuelve con él”.

Con Información de Comunicado