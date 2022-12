No se arrepiente de nada

La ahora ex profesora de física aseguró que no siente culpa de que los jóvenes hayan dado con su contenido y responsabilizó a los padres, por no asegurarse de que sus hijos no tengan acceso a páginas para adultos. «Algunas personas son muy críticas, pero yo estoy en un sitio para mayores de 18 años y si los niños tienen acceso al contenido es porque los padres no protegen sus dispositivos», dijo, según documentó el diario The New York Post.

«¿Quiénes son los demás para juzgar? Es mi historia la que tengo que contar. Haré lo que sea para mantener a mi hijo. ¿Cuántos padres pueden decir que pueden hacer eso?… Ahora la gente me ha preguntado si estoy siendo estúpida, pero no lo soy, tengo un título de física y he trabajado mucho. Puedo ir a mi trabajo y no ser respetada por mis jefes o puedo publicar fotos y ganar dinero para mantener a mi hijo. Para mí, eso es usar mi cerebro», sentenció.