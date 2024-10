Una visita inesperada causó terror en una familia dentro de una casa ubicada en en un vecindario de Portland, Oregon, en Estados Unidos, cuando un coyote persiguió a una menor de cuatro años por todo el patio con jardín de la parte trasera, lo que causó que el padre fuera a investigar y ahuyentar al feroz animal.

De acuerdo con los primeros reportes, el padre de familia Charlie Schmidt se encontraba trabajando fuera de casa, cuando su hija comenzó a correr por el patio huyendo de un coyote de talla mediana hacia la salida de su hogar.

Niña de 4 años es perseguida por un coyote

Y es que a través de las imágenes compartidas por CBS News en su cuenta de X, se muestra en los primeros segundos el momento exacto en que la niña sale corriendo hacia la entrada de su casa advirtiendo a su padre sobre la presencia de un coyote con un grito desgarrador, esto mientras su hermano y su vecino jugaban en otra parte de la casa.

Momento en que un coyote persigue a una niña Foto: X @CBSNews

«‘¡Papá, hay un coyote!», dijo la menor a su padre.

Al respecto, para mantenerse a salvo del animal salvaje, la niña saltó sobre una mesa de juguete antes de que su padre se sorprendiera de ver a un coyote rondando por su casa y corriera a salvarla de una mordida del animal, cuya dentada pudiera haber contraído rabia, quien se encontraba desorientado y que seguro lo atrajo el olor del desayuno.

Fue así que Charlie corrió con hacia su segunda hija y la cargó en brazos mientras llamó a los niños a entrar rápidamente a la casa para mantenerse a salvo, pues alertó que un coyote salvaje estaba suelto. Asimismo, se escucha a uno de los niños gritarle a su compañero de juego que entrara rápido.

«¡Hay un coyote, entra rápido!», ordena el niño a su amigo.

Presencia de coyote sorprende a las redes y piden llamar a control animal

Y aunque nadie resultó herido por la presencia de un coyote, las redes fueron sorprendidas al ver a un coyote en un vecindario ya civilizado, sin embargo, fue Schmidt quien dijo al medio de noticias KWG que era no era normal que estos animales persiguieran a los niños; sin embargo, mencionó que es muy común verlos rondando por las calles de Oregon.

El coyote logra huir de la vivienda Foto: X @CBSNews

Mientras que algunos usuarios insistieron en colocar algún tipo de reja para evitar que estos peligrosos animales ingresen a los hogares y destacan que la menor tuvo mucha suerte, pues la mesa de juguete no la hubiera podido salvar del ataque de este coyote.

«Por instinto se subió a la mesa, pero realmente la mesa no la hubiera salvado. Tuvo mucha suerte», fueron algunos de los comentarios que se pueden leer en redes.

Video shows the terrifying moment a coyote chased a little girl through her backyard in Portland, Oregon, as her father, her brother and a neighbor frantically run around to get away from it. pic.twitter.com/nXaOduwGUy

— CBS News (@CBSNews) October 17, 2024