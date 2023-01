Asimismo, buscó el nombre de sustancias que generan paros cardíacos en bebés, así como un texto sobre la manera de actuar durante el duelo por la muerte de un niño, citó la investigación. Sin embargo, la enfermera cuestionó al fiscal Garzón hace pocos días al recriminar que desde hace tres meses recibe maltrato en la cárcel.

Brenda Agüero rompió el silencio

En noviembre, Brenda Agüero se quejó al asegurar que recibía malos tratos dentro de la prisión al estar completamente aislada y recibía su comida por una puerta por lo que no tenía contacto con ninguna persona. Al respecto indicó que el fiscal le contestó:”Me respondió que esto no era Disney y me dijo que tenía indicios para condenarme”.