México.-El video de un toro que embiste y cornea a un abuelito durante un festival tradicional en Valencia, España, conmocionó a usuarios en redes sociales.

Fue en Twitter donde el usuario identificado como “Sultán” compartió la grabación que exhibe a varios participantes durante un “encierro callejero”.

El aterrador momento ocurrió el domingo 4 de diciembre cuando el abuelito decidió participar en el “Bou en Corda”, pero fue alcanzado por un toro.

La tradición en la comunidad valenciana de Ontinyent marca que los hombres deben escapar de los enormes animales que son liberados en las calles.

Sin embargo el adulto mayor, de 82 años de edad, no consigue escapar y es arrojado por el toro contra la pared antes de caer al suelo inconsciente.

En la grabación se observa como el animal continúa embistiendo a su víctima mientras otros participantes intentan alejarlo.

De acuerdo a El Heraldo, el hombre fue trasladado de urgencia a un hospital cercano y su estado de salud es grave.

En el reporte médico se estableció que el abuelito sufrió un traumatismo frontal y occipital izquierdo además de un corte en la mano izquierda.

El pronóstico del adulto mayor es reservado, pero evoluciona favorablemente.

This is the moment an 82yearold man is tossed in the air and lands on the ground with a thud after being charged and then gored by a bull in Ontinyent in Spains Valencia region#moment #man #air #ground #thud #bull #Ontinyent #Spains #Valencia pic.twitter.com/qOWrilVqy9

— Shahryar Sultan (@Shahryar_Sultan) December 7, 2022