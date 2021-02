Estados Unidos.- Tres personas muertas y varas desaparecidas dejó un tornado registrado en la ciudad de Brunswick, en Carolina del Norte.

El fenómeno meteorológico se produjo el martes justo después de la medianoche y dejó también cientos de casas destruidas y a miles de personas sin energía eléctrica.

Durante toda la madrugada equipos de salvamento y bomberos de Wilmington desplegaron un operativo de búsqueda de personas desaparecidas o atrapadas dentro de sus viviendas.

Cabe señalar que el número de víctimas podría aumentar debido a que rescatistas buscan aún, casa por casa, a las personas desaparecidas tras el impacto del destructivo tornado que afectó principalmente la comunidad de Ocean Ridge Plantation.

I’m afraid of what daylight is going to bring here in Brunswick County at Ocean Ridge Plantation. Houses are completely gone and that’s just what I can see right now. https://t.co/rAImLLBIgo pic.twitter.com/FbAeoOAwtS

— Tanner Barth (@tanner_barth) February 16, 2021