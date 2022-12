Traffic and snow maintenance vehicles share the roadway as a traffic sign cautions drivers about the conditions along State Highway 14/18 in Madison, Wis. Thursday, Dec. 22, 2022. (John Hart/Wisconsin State Journal via AP)

El tráfico se hace ya imposible en amplias áreas de EE.UU. En la imagen, una autopista en Madison, Wisconsin John Hart

En la ciudad texana de Amarillo, la temperatura pasó de 5 grados a -18 en sólo nueve horas del miércoles desde que el frente llegó allí, hacia la medianoche del martes.

Riesgo de congelamiento y hielo en interiores, así están viviendo los estadounidenses la ola de frío extrema

“Animo a todos, a todos a que presten atención a las advertencias locales”, pidió Biden a los televidentes. Y a los que pensaban viajar antes de la tormenta les urgió: «¡Váyanse ahora!»

Un hombre trata a duras penas de liberar la calzada de nieve en Denver, Colorado David Zalubowski

Sólo en la mañana se cancelaron 1.500 vuelos en todo el país, pero las previsiones señalaban unos cuantos miles más en las horas siguientes.

Los aeropuertos de Chicago y Detroit serán los más afectados, según las estimaciones de los meteorólogos. La nieve con ventisca, y por supuesto el hielo, también pueden afectar severamente a los aeródromos de Washington DC , Filadelfia, Nueva York o Boston. Expertos consultados por la BBC señalan que las extremas temperaturas gélidas podrían congelar la piel humana en cuestión de 5-10 minutos. El servicio meteorológico estadounidense ha señalado, según la cadena británica, que las temperaturas podrían descender a -45C y -55C este fin de semana de Navidad.

Con Información de Comunicado