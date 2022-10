Estados Unidos.-Un adolescente de Michigan se declaró culpable el lunes de 24 cargos, incluidos terrorismo y asesinato en primer grado, en un tiroteo en una escuela hace casi un año que dejó cuatro estudiantes muertos.

La oficina del fiscal del condado de Oakland dijo que no había ningún acuerdo para asegurar las declaraciones de culpabilidad de Ethan Crumbley, que ahora tiene 16 años, según The Associated Press .