México.- «Esta es una pregunta que pudo haber sido ideada por Cantinflas, un actor cómico que convirtió el gusto mexicano por el circunloquio en una forma de arte absurda», así inicia el más reciente artículo de la revista The Economist contra las políticas del Presidente de México Andrés Manuel López Obrador.

El texto, titulado «Mexico’s president sets up a show trial of this predecessors», hace alusión a la pregunta única que aparecerá en la Consulta Nacional este 1 de agosto para elegir si se desea llevar a juicio a los expresidentes mexicanos, misma que dice: «¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?»

Pero al parecer la publicación inglesa desconoce que esa pregunta fue formulada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, haciendo algunos cambios al cuestionamiento original enviado por AMLO, que decía:

“¿Está de acuerdo o no con que las autoridades competentes, con apego a las leyes y procedimientos aplicables, investiguen, y en su caso sancionen, la presunta comisión de delitos por parte de los ex presidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto antes, durante y después de sus respectivas gestiones?”.

Esta es la boleta que la población verá el próximo 1 de agosto si decide acudir a las urnas.

Asimismo, el medio inglés cuestiona a López Obrador si él debería estar autorizado para orquestar una especie de juicio espectáculo no oficial de sus cinco predecesores más recientes, y califica la consulta como un referéndum que sirve a los «propósitos del presidente», ya que le gustan los «votos consultivos», ya que apoyan su «afirmación de prestar más atención a la gente que sus predecesores. Los ha utilizado para respaldar decisiones que quería tomar de todos modos, como la cancelación de un nuevo aeropierto a medio construir en la CDMX».

De igual forma, The Economist apunta que AMLO «en la lucha contra la corrupción, prefiere el teatro, que él puede dirigir».

Cabe mencionar que aunque en el discurso la consulta sugiere enjuiciar a los expresidentes, Lorenzo Córdova, titular del INE, aclaró que se trata de decidir para «esclarecer las decisiones políticas del pasado», y pidió: «no confundir».

The Economist ya en otras ocasiones ha criticado la labor del Presidente de México, recordemos el 27 de mayo pasado cuando le dedicó la portada para América Latina con el incendiario título «El falso Mesías», misma que AMLO calificó de «majadera, grosera y mentirosa».



Con Información de Agencia