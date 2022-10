Internacional.-El matrimonio feliz que existía entre Young Sook An, una mujer de 42 años, y esposo Chae Kyong An, de 53 años, llegó a su fin gracias a los problemas monetarios. Tras la jubilación del hombre, este estaba preocupado en no compartir su fondo de jubilación con su mujer y estaba decidido a evitar compartir su fortuna sin importar el costo.

En una de sus peleas, Chae Kyong An, confesó a su pareja que «prefería matarla, que darle el dinero de su jubilación», una promesa que se pudo cumplir fácilmente.