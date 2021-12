Estados Unidos.-En el 2022, la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) realizará una misión con tripulantes a bordo de su nave espacial. Sin embargo, la tarea de de Snoopy será viajar antes que los astronautas para recopilar la información necesaria para la misión.

Se trata de un peluche del icónico personaje, el cual tiene un peso de 141 gramos y tiene una dimensión de 25 centímetros por 17. Además, contará con un traje espacial diseñado con las características específicas de un traje espacial de la NASA.

Este peluche está preparado para realizar la misión ‘Artemis I’. Dentro de esta misión se busca obtener una recopilación de datos específicos para que, posteriormente, los astronautas puedan ejecutar la misión sin ningún riesgo.

El objeto de pruebas (Snoopy) es una obra diseñada detalladamente utilizando materiales aprobados por la NASA y será sometido a pruebas de resistencia en el mes de diciembre.

“El traje espacial tenía que cumplir con todos los requerimientos y ser de la misma calidad que los astronautas estarán usando, tanto en materiales y en lo que tenemos aprobado. Así que fue un proceso de meses y de mucho diálogo mientras ellos consideraban todos los materiales usados para el traje espacial”, dijo Craig Schulz.

#AstronautSnoopy is no stranger to space. The Peanuts character skimmed the lunar surface as the name of the Apollo 10 lunar module & even caught a ride on the space shuttle.

Now Snoopy is going to the Moon as a zero gravity indicator aboard #Artemis I: https://t.co/wUHfUgYWYm pic.twitter.com/t8DFQq6gHi

— NASA (@NASA) November 12, 2021