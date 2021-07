Estados Unidos.-Momentos de terror vivieron aficionados y beisbolistas en Nationals Park en el juego de Nacionales de Washington y Padres de San Diego, ya que a las afueras del estadio se presentó un tiroteo.

Mientras el juego estaba en la sexta entrada la noche de este sábado, una balacera ocurrió a las afueras del inmueble por el lado de la tercera base, lo que generó un gran susto en las miles de personas que estaban dentro del estadio.

En los videos que se publicaron en redes sociales, se puede ver como los espectadores abandonan corriendo el Nationals Park para retirarse del lugar, mientras se escuchan los disparos que, según reportes, dejaron como saldo a dos personas heridas.

Algunos de los jugadores de Padres de San Diego, el equipo visitante, bajaron a sus familiares de las gradas para meterlos a los vestidores del estadio y estar en un lugar más seguro.

Sonido local pidió permanecer en el estadio

El anunciador de Nationals Park pidió al público en repetidas ocasiones permanecer dentro del estadio, por seguridad, ya que los disparos provenían de las afueras y no tenían relación con el juego de beisbol.

Reports of possible gun shots fired around Nationals Park. The scene as players ran into the stands to take family members of the clubhouse.

(Via @sdutKevinAcee)

pic.twitter.com/2odnNi553g

— Sporting News (@sportingnews) July 18, 2021