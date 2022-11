Rusia.-Dos volcanes en la península de Kamchatka, en Rusia, entraron en erupción simultáneamente, lo que ocasionó nubes de lava y cenizas.

De acuerdo con los reportes locales, las erupciones volcánicas se originaron luego de un fuerte terremoto registrado el pasado sábado 19 de noviembre.

El Instituto de Vulcanología de la Academia Rusa de Ciencias detalló que el volcán Klyuchevskaya Sopka —de 4 mil 754 metros de altura y considerado el volcán activo más alto de Euroasia— registró 10 explosiones por hora.

A su vez, también se reportaron explosiones de lava y ceniza provenientes del volcán Shiveluch, que es el volcán activo más al norte de la península Kamchatka.

Península de Kamchatka pertenece al “Cinturón de Fuego del Pacífico”

La península de Kamchatka se encuentra en el océano Pacífico, a unos 6 mil 600 kilómetros al este de Moscú, es una de las áreas de mayor actividad geotérmica de la Tierra y consta de 30 volcanes activos.

Inclusive, Kamchatka es una de las áreas pertenecientes al “Cinturón de Fuego del Pacífico”.

Sin embargo, Kamchatka tiene una reducida población; la ciudad de Kluczi, sede administrativa del distrito de Kamchatka, sólo tiene alrededor de 5 mil habitantes.

Towering clouds of ash and glowing lava are spewing from two volcanoes on Russia’s Kamchatka Peninsula and scientists say major eruptions could be on the way. https://t.co/shFE833Dem pic.twitter.com/9xEFC9yHn5

— laki0814 (@laki0814) November 20, 2022