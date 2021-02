Mundo.-La Reina Isabel II conmemoró su 69 aniversario de asunción al trono de Gran Bretaña, confinada junto con su esposo, el Duque de Edimburgo, de 99 años, en el castillo de Windsor a causa de la pandemia de coronavirus, y no en su residencia de Sandringham por primera vez en 30 años. De acuerdo con expertos, la celebración será como una jornada más de trabajo, sin actividades especiales y de «muy bajo perfil», pese a que la monarca de 94 años, está a un año de llegar al llamado Jubileo de Platino, que subrayará un hito histórico al marcar sus 70 años como jefa de Estado.

El covid-19 rompió con la tradición personal que cada año cumplía religiosamente la soberana, al pasar cada 6 de febrero en Sandringham House, en el condado inglés de Norfolk, donde su padre, el rey Jorge VI, falleció a los 56 años, este mismo día en 1952, cuando Isabel tenía 25 años.

Este año, Isabel II y el Duque de Edimburgo conmemoran la fecha en el castillo de Windsor, donde reciben los cuidados de un reducido equipo de personal, bautizado como «la burbuja de Su Majestad». La última vez que la reina Isabel se ausentó de Sandringham durante el aniversario de su ascensión fue en 1990, por encontrarse entonces de visita oficial en Nueva Zelanda. Pero también otras visitas de larga duración en la década de los 50 y de los 60 la han mantenido apartada de su país en el mes de febrero.

#Onthisday in 1952, The Queen acceded to the throne on the death of her father King George VI. Her Majesty has now been Sovereign for 69 years.

📽This clip is taken from Lord Wakehurst’s film about the death of King George VI and The Queen’s accession. pic.twitter.com/QDCmFjoTIG

— The Royal Family (@RoyalFamily) February 6, 2021