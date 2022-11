Estados Unidos.- La Justicia estadounidense condenó este miércoles a cadena perpetua a Darrell Brooks, autor del atropello contra un desfile navideño en Waukesha (Wisconsin, EE.UU.), que el año pasado dejó 6 muertos y más de 60 heridos.

La jueza del condado de Waukesha Jennifer Dorow decretó para Brooks, de 40 años, cadena perpetua sin la posibilidad de quedar en libertad bajo vigilancia, después de que en octubre un jurado lo hallara culpable de los seis cargos de homicidio intencionado en primer grado por los que estaba acusado.

Brooks fue detenido por la Policía el 24 de noviembre de 2021 poco después de embestir con un todoterreno rojo a la multitud congregada para un desfile navideño en Waukesha, un suburbio de la ciudad de Milwaukee, en Wisconsin.

El condenado ha estado entrando y saliendo de la cárcel en los últimos veinte años, y tiene antecedentes criminales en Wisconsin, Nevada y Georgia.

Cuando cometió el ataque contra la feria navideña, Brooks estaba en libertad bajo fianza por haber atropellado semanas antes a una mujer con su vehículo.

SENTENCE:The gallery applauded after each of the 6 consecutive life sentences.

"The community is not safe from your violent and criminal conduct unless you are in custody. You left a path of destruction, chaos, death, injury, confusion and panic." #DarrellBrooks #WaukeshaParade pic.twitter.com/cNpwUldVXk

