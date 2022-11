Redes.-La afición mexicana se quiere hacer sentir en el Mundial de Qatar 2022 y para ello son varias ya las canciones que están circulando en redes sociales como posibles cantos de apoyo para el Tricolor.

La última en sumarse a la lista es una modificación de la canción de Morat «No se va» y aunque durante el video compartido en redes sociales los mexicanos demuestran que apenas se la están aprendiendo, probablemente la melodía termine pegando por lo pegajosa que es.

En la letra de la canción, se menciona a los tres rivales que enfrentará México en la fase de grupos: Argentina, Polonia y Arabia Saudita.

«No tenemos a Ronaldo, mucho menos a Neymar, pero queremos esa copa y nadie nos la va a quitar. Aunque enfrentemos a Argentina y Carlos Vela ya no está, aún así nos la van a pel*r. Los saudíes van a llorar, los polacos sufrirán, la esperanza no se va, no se va, no se va. Chicharito no estará, el Bebote no vendrá, la esperanza no se va, no se va, no se va. Venga México», dice la canción.

México debutará ante Polonia este martes a las 10:00 am en el Mundial de Qatar 2022, en un partido que podría marcar el destino del Tricolor en la justa, pues una derrota sería catastrófica.

