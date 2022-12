«La mayor preocupación que leí fue la falta de remordimiento, y sé que fue un error muy grande… Nunca me he defendido diciendo que fue algo correcto. Mirando hacia atrás, no volvería a hacerlo. Pero soy una persona y también cometo errores… Aunque fue un error muy grande, esto no es lo que soy y no define lo que seré en el futuro», fue lo último que dijo Peer, pero no está claro si dejará de hacer contenido para adultos.

Con Información de Comunicado