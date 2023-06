Colombia.-Aunque los policías son los encargados de velar por la seguridad de los habitantes, no siempre resulta así y, en algunas ocasiones, las personas son la que deben cuidarse de los agentes, tal como ocurrió recientemente en Soacha, el municipio más poblado del departamento de Cundinamarca, en Colombia.

Fue en ese lugar en donde arrestaron a dos policías por extorsionar a un comerciante, quien al parecer estaba acusado de un delito sexual. Aprovechando esta situación, los agentes amenazaron con detenerlo si no les daba la suma de 2 millones de pesos (479 dólares).

Sin embargo, al ser sorprendidos uno de los involucrados intentó eliminar la evidencia nada menos que tragándose los billetes producto de la extorsión.

A través de un video que se difundió en redes sociales, se puede escuchar a uno de los uniformados decir: “Yo no tengo nada. No he recibido nada. No sé de qué me están hablando”.

Pero su respiración comenzó a complicarse por el dinero atascado en su garganta, mientras continuaba negando el haber recibido la suma de dinero, según reveló EFE.

De acuerdo con la prensa local, debido a que la familia del comerciante extorsionado solamente pudo conseguir la mitad del dinero, los policías se llevaron a su víctima de manera ilegal a una estación, en donde lo retuvieron por espacio de dos horas.

Posteriormente lo dejaron en libertad con el compromiso de que tenían que entregar semanalmente $500,000 pesos, por lo que al final la familia decidió denunciar la situación ante el grupo antiextorsión Gaula.

Fue así como un grupo de agentes llegaron al local comercial de la víctima a hacer el operativo y se encontraron con los uniformados, quienes utilizaban pasamontañas.

Al verse descubiertos, según las autoridades, uno de los policías puso un billete de 100,000 pesos y ocho billetes de 50,000 pesos al interior de su boca y los tragó, por lo que tuvo que ser llevado a un centro médico.