China.-En redes sociales se dio a conocer el caso de Robin, un perrito que conmovió a su grupo de rescatistas, así como a miles de internautas luego de haber llorado agradecido por haber sido rescatado de un matadero. El momento fue grabado en un video que se publicó en la plataforma de YouTube.

Miembros de la Humane Society International recibieron llamadas de emergencia para pedir apoyo y rescatar a un grupo de perritos que se encontraban en una situación vulnerable, pues estaban en un mercado de comida exótica donde serían sacrificados para el consumo humano.

Rescatan a perrito de matadero

De acuerdo con la información que brindó la Humane Society International, ciudadanos se unieron para solicitar el apoyo urgente de la asociación y poder rescatar al grupo de perros que se encontraban en un mercado de comida exótica, ubicado en China.

Robin: The last dog rescued from a meat farm

Este país ha sido centro de críticas y polémicas por sus costumbres gastronómicas, ya que atentan con la vida de seres vivos indefensos, como los perros. A esto, se le suma que China todavía es parte importante para la investigación del origen de la propagación del virus SAR-CoV-2, pues recordemos que el mercado de Wuhan se señala como el epicentro donde inició el contagio.

Ante esto, la organización se organizó de forma inmediata y acudieron al lugar señalado para poder rescatar a Robina y al resto de los caninos que se encontraban encerrados en pequeñas jaulas.

En los videos del rescate se observan que había perros de todos los tamaños, tanto grandes como cachorros y de diferentes razas; afortunadamente, todos pudieron ser rescatados del matadero y se pusieron a salvo en un lugar más seguro y bajo la vigilancia de especialistas en cuidado de animales.

Perrito llora agradecido por rescate

En uno de los videos se muestra a Robin, una de las víctimas peludas de avanzada edad que, tras ser rescatado por los especialistas, comenzó a llorar. Su reacción conmovió a quienes fueron testigos del momento, pues reflejó que estaba aterrado de su futuro dentro del mercado exótico.

Finalmente, la asociación logró rescatar a 50 perros que estaban destinados a ser víctimas de una matanza dolorosa para posteriormente vender su carne.

En las publicaciones surgieron miles de comentarios por parte de los internautas, quienes lamentaban la situación en la que se encontraban los animales, además de las acciones de las personas que los buscaban para el consumo humano.

La Humane Society International informó que los perritos rescatados serán examinados por médicos veterinarios y hasta que se encuentren repuestos serán puestos en adopción para que una familia pueda cuidarlos y brindarles el cariño que anteriormente no habían recibido.



Con Información de Agencia