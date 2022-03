Estados Unidos.-Una mujer estadounidense quien era pasajera en un crucero que viajaba por el Golfo de México saltó por la borda luego de pelear con un hombre y ser arrestada por elementos de seguridad.

Este hecho quedó grabado por varios tripulantes quienes rápidamente compartieron la situación en redes sociales.

En las grabaciones se puede observar que la mujer de 32 años de edad es detenida por los elementos de seguridad sin embargo se resistió.

Momentos más tarde, los elementos de seguridad del crucero llevaban a la detenida a otra parte pero la mujer se libró y saltó hacia al mar, aseguró Matt Lupoli, portavoz de Carnival Cruise Line.

Trascendió que la mujer de 32 años de edad discutió con un hombre cuando se encontraba en el jacuzzi.

Woman jumps off cruise ship after being detained by security.

The 32-year-old woman, who has not been publicly identified, leaped Wednesday afternoon from her balcony on the Carnival Valor cruise ship into the Gulf of Mexico. After 14 hours the search for her was called off. pic.twitter.com/3v5oRnoho5

— Dallas (@59dallas) February 19, 2022