SHANDONG.- Un hombre buscó por 24 años a su hijo que estaba secuestrado desde 1997.

Guo Gangtang gastó todos sus ahorros, se subió a una moto y recorrió 500 mil kilómetros y visitó 20 provincias para intentar encontrarlo.

El Ministerio de Seguridad Pública de China informó que lo había encontrado junto a otras 2608 personas que estaban desaparecidas.

Su hijo fue secuestrado cuando tenía dos años por traficantes de personas enfrente de su casa en la provincia de Shandong.

El hombre nunca dejó de buscarlo y se convirtió en un miembro destacado de las organizaciones que luchan por los desaparecidos en el país. El momento en que se reencontró con su familia se volvió viral donde muchos conocían su desaparición gracias a la película que se basó en su caso.

En una conferencia de prensa, la cartera de Seguridad brindó detalles de cómo se resolvió el caso, mediante el rastreo de ADN.

Tong Bishan, subdirector de la oficina de investigación informó que se tomaron muestras de ADN de personas de Henan después de que las «pistas» redujeran las búsqueda.

Mientras jugaba afuera de su casas, Guo Xinzhen fue secuestrado a los 2 años, en 1997.

El hombre salió a pedir ayuda y consiguió a más de 500 personas que se pusieron en acción para buscarlo en las estaciones de micros y tren cercanas, posibles vías de salida para el secuestrador.

«Pensé que tal vez hay un rayo de esperanza de encontrar a mi hijo si salgo a buscarlo», admitió el hombre en diálogo con la Televisión Central de China , en 2015.

«De todos modos, el secuestrador nunca me devolvería a mi hijo. Si me quedara en casa, no habría ninguna posibilidad», remarcó.

Imprimió miles de volantes para entregarlos en 20 provincias, hasta aprendi´ó a usar Internet para intentar buscar pistas.

Fue ahí que Guo se dio cuenta de que se había metido en el mundo de la mafia del tráfico de personas era más grande de lo que él imaginaba y comenzó a embanderarse también con causas ajenas, recuperó niños perdidos y llevó consigo una colección de avisos de personas desaparecidas.

La historia se convirtió en inspiración en 2015 con la película Lost and Love, protagonizada por Andy Lau, famosos actor chino.

[trending] #AndyLau congratulates Guo Gangtang for reuniting with his son, who was abducted at age 2, after 24 yrs. Andy Lau’s character in the 2015 movie #LostandLove was based on Guo.

“Hope more families who have been split apart can be reunited”

pic.twitter.com/LWsJ28QRNV

— cdrama tweets (@dramapotatoe) July 13, 2021