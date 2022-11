ADVERTISEMENT

Según el reporte de las autoridades, Farías había ido a la casa de su ex pareja para visitar a Vittorino, su hijo de tres años. El sujeto acudió al domicilio de Florencia debido a que en días previos el niño había salido del hospital luego de haber estado hospitalizado por una temporada. No obstante, al llegar a la casa el asesino comenzó a golpear al infante y a su ex esposa, la mujer logró escapar para pedir ayuda a su padre que se encontraba a una cuadra del domicilio.