¿Abrirán tiendas Oxxo en Europa? Esto sabemos

A pesar de que Femsa adquirirá a la empresa suiza Valora, no hay planes de que en el futuro inmediato se abran tiendas Oxxo en Europa.

Esto fue explicado por el director de Desarrollo Corporativo para la División de Proximidad de Femsa, Mario Botas, quien detalló en entrevista para Forbes que no está en los planes llevar Oxxo a Europa.

No obstante, dijo que no se descarta la posibilidad pero señaló que para que esto suceda, deberá surgir una razón relevante que representa una gran oportunidad que valga la pena asumir el riesgo.

“Si por alguna razón hiciera sentido a juicio del management local de alguna manera llevar la marca Oxxo, no lo descartamos; las marcas generalmente significan mucho para el mercado en el que ya operan, pero llevar una marca allá, a menos que hay una razón muy relevante y que el equipo local así lo vea, vea una oportunidad y así se justifique no descartamos hacerlo, pero no es parte del plan a estas alturas del partido”.

Si la intención no es llevar la marca Oxxo a Europa, ¿entonces con qué fin Femsa, la empresa dueña de Oxxo, adquirirá a la suiza Valora?

Pues bien, Mario Botas reveló que la principal tirada de Femsa es la transferencia de capacidades, como el modelo de negocios y la consolidación de los mercados.

“Pensar que son importables de manera directa a México a Brasil o a Chile se me hace estirar un poco la liga, lo que sí estamos convencidos es importar y transferir capacidades, lo que lo que ha podido hacer el equipo de valor allá, poderlo importarlo”.

Mario Botas, director de Desarrollo Corporativo para la División de Proximidad de Femsa

Asimismo, Femsa buscará ayudar a fortalecer la presencia ya existente de Valora en América Latina, pero dijo que de momento traer marcas europeas a América Latina tampoco está en los planes.

¿Qué es Valora, la empresa suiza que adquirirá Femsa dueña de Oxxo?

Como se mencionó anteriormente, Valora es una empresa suiza que aunque en principio se creó con el fin de vender café y chocolate, actualmente se dedica a la operación de:

comercio minorista

servicios

distribución

Valora tiene presencia a través de cuatro principales marcas:

Kiosco

Avec

Caffè Spettacolo

Presse und Buch

De estas empresas, la que funge de manera similar a Oxxo es la empresa Avec, la cual son pequeñas tiendas de conveniencia que ofrecen la adquisición de productos alimentarios pero también la recarga de gasolina.

De acuerdo con Excélsior, hasta el 2021 la empresa Valora contaba con más de 2 mil 700 puntos de venta en países de Europa como:

Suiza

Alemania

Austria

Luxemburgo

Países Bajos

Tan sólo en 2021, Valora registró ingresos que ascienden a los 2 mil 303 millones de dólares, equivalente a más de 47 mil 724 millones de pesos.

Por lo que el CEO de Femsa, Daniel Rodríguez, dijo que Valora tiene “una excelente reputación en los mercados internacionales de conveniencia y servicio de foodservice”.

Con la compra de Valora, Femsa espera expandir la estrategia de la empresa suiza y consolidarse como una de las plataformas líderes del sector en Europa, según información de Debate.

Fuente Agencia