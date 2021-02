Internacional.-Este viernes, responsables de la Organización Mundial de la Salud (OMS) solicitaron acelerar la campaña de inmunización en todos los países aunque hicieron énfasis en América Latina.

«Debemos prepararnos» para otras mutaciones problemáticas del virus reforzando todavía más la secuenciación, afirmó Hans Kluge, director regional para Europa de la organización, en una entrevista con la AFP.

Según el último recuento de la AFP a partir de fuentes oficiales, la pandemia ha causado al menos 2,27 millones de muertes y más de 104 millones de contagios.

América Latina y el Caribe es la segunda región más afectada, por detrás de Europa, con 606.273 fallecidos y 19,2 millones de contagios.

«Las empresas farmacéuticas, que normalmente compiten entre sí, deben aunar esfuerzos para aumentar drásticamente las capacidades de producción, es eso lo que necesitamos», insistió Kluge este viernes.

