Estados Unidos.- Un niño de 13 años sufrió un derrame cerebral luego que lo obligaran a fumar un vaporizador con fentanilo en Dalton, Georgia en Estados Unidos.

Según el medio Univisión el menor, identificado como Zachary Corona, sufría acoso en su escuela por parte de sus compañeros de clase y pese a que su madre lo notificó, no obtuvo respuesta.

«Esta intimidación tiene que parar. Está yendo demasiado lejos y nunca se hace nada al respecto», señaló la madre del adolescente.

La mamá de la víctima informó que tras encontrarlo inconsciente al interior de su hogar, lo llevaron al hospital en Tennessee, y fue ahí donde los médicos le encontraron un vaporizador en su ropa interior que dio positivo a fenciclidina (PCP) y marihuana, además de haber arrojado positivo a fentanilo en una prueba de sangre.

De acuerdo a medios estadounidenses, el menor pasó cerca de tres meses en el hospital luego de que entrara en coma. Una vez que despertó, se descubrió que había sufrido daño cerebral permanente, lo que impactó a su familia.

“Estaba feliz y llorando al mismo tiempo. Era como si él estuviera diciendo sus primeras palabras de nuevo”, dijo la madre del afectado.

Luego de su recuperación, un mes después, fue transportado a Atlanta para rehabilitación, donde se encuentra actualmente. El menor perdió la memoria, tuvo convulsiones y un derrame cerebral que le causó parálisis en el lado izquierdo. Ahora deberá volver a aprender a contar, a hablar y a caminar.

“Es muy importante para mí como madre, abuela y mujer hacer frente al bullying, sea del tipo que sea y sean quienes sean las víctimas. Como sociedad, debemos proteger a todos los jóvenes, ya que son el futuro y lo son. camina con nosotros y caminará detrás de nosotros”, escribió la mujer.

Zachary Corona lost sight in his left eye and movement in his left arm after he was allegedly pressured by bullies to smoke a fentanyl-laced vape pen, his mother said. https://t.co/DENCizLiAR

— FOX 5 Atlanta (@FOX5Atlanta) April 10, 2023