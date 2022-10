Terribia Misters, familiar de Akeem dijo que la familia se encuentra devastada y que aún no dan crédito que un niño inocente haya muerto a causa de una bala, de un conflicto que ni les compete.

La vida no es justa. No deberían matar a niños inocentes. Hombre, estaba esperando para ir de excursión hoy. Me preguntó: Tío Tibbs, deberías venir conmigo. No puedo ir con él porque no está aquí.