EU.-Sammy Green, un niño de 10 años de edad, logró evadir a una posible secuestradora que le insistió que la acompañara cuando el menor caminaba a casa saliendo de la escuela.

Los hechos se registraron la semana pasada en la ciudad estadounidense de Pottstown, Pensilvania.

De acuerdo con la cadena de televisión ABC, la mujer lo siguió a pié y después se aproximó al niño diciéndole que era una amiga de la familia y diciéndole que la acompañara.

Al percatarse de que podría encontrarse en peligro, Sammy entró a una tienda de autoservicio y se dirigió directamente a una joven que estaba a cargo de la caja para pedirle ayuda.

El niño declaró a la televisora que le pidió a la cajera, Hannah Daniels, que fingiera que era a su mamá porque había una mujer siguiéndolo.

Daniels, de 17 años de edad, ayudó al menor en peligro y encaró a la mujer, quien instantes después se retiró del lugar.

Los hechos fueron captados por la cámara de video del comercio. La familia del menor, así como el propietario de la tienda agradecieron la actuación de la joven cajera.

